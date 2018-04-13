Штраф за неправильную тонировку автомобилей хотят увеличить в 10 раз

07:00 13 апреля 2018 1

Светопропускаемость лобового и передних боковых стекол машины должна быть не ниже 70% ФОТО: Pixabay, CreaPark

Законопроект о десятикратном увеличении штрафа за тонировку автомобиля будет подан на рассмотрение депутатов Госдумы. Автором инициативы стал первый заместитель председателя Комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

По словам депутата, раньше любителей неправильной тонировки останавливало то, что инспектор ГАИ имел право снять номерные знаки с автомобиля, пишет ФБА «Экономика сегодня». В настоящее время такая мера наказания больше не применяется, остался только денежный штраф, а он не эффективен в тех размерах, которые прописаны сейчас.

Планируется, что этот документ внесут в весеннюю сессию. Лысаков подчеркнул, что новшество никак не повлияет на законопослушных граждан 70 процентов светопропускаемости является практически прозрачным стеклом, и гипотетически данный показатель возможно снизить до 50 процентов.

Отметим, что на данный момент допускается светопропускаемость не ниже 70 процентов лобового и передних боковых стекол машины. Также допустима темная полоска в верхней части лобового стекла, шириной не более 140 миллиметров. Для заднего стекла и задних боковых разрешается любая тонировка, пишет телеканал 360. Штраф для нарушителей правил тонировки составляет 500 рублей.