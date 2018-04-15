Телеканал CNN опубликовал спутниковые снимки сирийских объектов по производству химоружия, попавших под ракетные удары коалиционных сил во главе с США. Кадры дают возможность оценить последствия атаки.
По данным телеканала, первое фото завода в Дамаске сделано 8 апреля, второе — после бомбардировок 14 апреля. В сообщении американского телеканала указывается, что фотографии подтверждают «существенный ущерб сирийским объектам, предположительно связанным с программой химического оружия».
Напомним, что в ночь на 14 апреля военные силы США, Франции и Великобритании выпустили по территории Сирии свыше 100 ракет. Решение о проведении военной операции были принято руководством западных стран в качестве ответа официальному Дамаску на якобы имевшую место химатаку в городе Дума. В результате ракетных ударов пострадали только объекты инфраструктуры, жертв нет.