СМИ рассказали о наличии у США доказательств химатаки в Сирии

01:57 13 апреля 2018 0

США получили подтверждение химической атаки в сирийской Думе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В распоряжении Соединенных Штатов оказались анализы тех, кто якобы пострадал от предполагаемой химической атаки, произошедшей в сирийском городе Дума. Образцы показали наличие в пробах следов отравляющих веществ. Об этом сообщил телеканал MSNBC NEWS.

«У США есть образцы крови и мочи некоторых из пострадавших в результате атаки в Сирии на прошлых выходных, и, по данным американских официальных лиц, эти образцы дали положительные результаты на химикаты», — заявила ведущая телеканала. Она отметила, что, в частности, это было хлор, а также нервно-паралитическое вещество, передает «Национальная служба новостей».

По данным телеканала, американские власти «вполне уверены», что за химической атакой стоит правительство Сирии во главе с Башаром Асадом.

Напомним, 7 апреля западные государства обвинили Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. В Дамаске полностью отрицают все обвинения в применении химического оружия. Москва, в свою очередь, заявила, что российские военные не нашли в Думе следов применения хлора. Как сообщало RT, глава США Дональд Трамп посоветовал российской стороне подготовиться к американским ракетам в Сирии.