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13 апреля 2018
12 апреля 2018
Главные новости Москвы
01:57  13 апреля 2018 0

СМИ рассказали о наличии у США доказательств химатаки в Сирии

Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг сша, американский
США получили подтверждение химической атаки в сирийской ДумеФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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В распоряжении Соединенных Штатов оказались анализы тех, кто якобы пострадал от предполагаемой химической атаки, произошедшей в сирийском городе Дума. Образцы показали наличие в пробах следов отравляющих веществ. Об этом сообщил телеканал MSNBC NEWS.

«У США есть образцы крови и мочи некоторых из пострадавших в результате атаки в Сирии на прошлых выходных, и, по данным американских официальных лиц, эти образцы дали положительные результаты на химикаты», — заявила ведущая телеканала. Она отметила, что, в частности, это было хлор, а также нервно-паралитическое вещество, передает «Национальная служба новостей».

По данным телеканала, американские власти «вполне уверены», что за химической атакой стоит правительство Сирии во главе с Башаром Асадом.

Напомним, 7 апреля западные государства обвинили Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. В Дамаске полностью отрицают все обвинения в применении химического оружия. Москва, в свою очередь, заявила, что российские военные не нашли в Думе следов применения хлора. Как сообщало RT, глава США Дональд Трамп посоветовал российской стороне подготовиться к американским ракетам в Сирии.

Александр Черноскутов
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