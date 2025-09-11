В Росавиации раскрыли тему выделения средств авиакомпаниям из-за ограничений в аэропортах

Росавиация: выделять деньги авиакомпаниям при запрете на полеты не планируют
На повестке дня не стоит вопрос о выделении денег авиакомпаниям, заявил Ядров
На повестке дня не стоит вопрос о выделении денег авиакомпаниям, заявил Ядров

Вопрос предоставления финансовой поддержки авиаперевозчикам в связи с временными ограничениями на полеты в настоящее время не рассматривается. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров. 

«Такого вопроса на повестке дня нет», — сказал Ядров. Его слова передает ТАСС. 

Ранее сообщалось, что Росавиация совместно с Министерством транспорта подготовила обновленный порядок межведомственного взаимодействия на случай введений временных ограничений на использование воздушного пространства. Дмитрий Ядров заявил, что вслучае продолжительных ограничений активную помощь пассажирам оказывают железнодорожные компании, организуя дополнительные маршруты. Существенную поддержку оказывает также правительство Москвы, предоставляя транспортные средства и питание. Аэропорты, в свою очередь, принимают меры по размещению пассажиров и формированию информационных штабов, добавил Ядров со ссылкой на министра транспорта Андрея Никитина, передает MK.RU

Вопрос предоставления финансовой поддержки авиаперевозчикам в связи с временными ограничениями на полеты в настоящее время не рассматривается. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.  «Такого вопроса на повестке дня нет», — сказал Ядров. Его слова передает ТАСС.  Ранее сообщалось, что Росавиация совместно с Министерством транспорта подготовила обновленный порядок межведомственного взаимодействия на случай введений временных ограничений на использование воздушного пространства. Дмитрий Ядров заявил, что вслучае продолжительных ограничений активную помощь пассажирам оказывают железнодорожные компании, организуя дополнительные маршруты. Существенную поддержку оказывает также правительство Москвы, предоставляя транспортные средства и питание. Аэропорты, в свою очередь, принимают меры по размещению пассажиров и формированию информационных штабов, добавил Ядров со ссылкой на министра транспорта Андрея Никитина, передает MK.RU. 
