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19 апреля 2018
Главные новости 
09:00  19 апреля 2018 0

Власть национализирует компании, налог на газировку, штрафы для беременных. Главное за ночь — в подборке «URA.RU

Биткоин, беременность, сейсмология, фекалии, фейспалм, эпикфейл, специальные войска, радиация, КГБ, спецагент, беременная женщина, беременность, живот беременной, в ожидании ребенка, пособие по беременности, Декрет
Пьющим и курящим беременным придется платить штрафыФото: depositphotos.com © URA.RU

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Доброе утро! Главное за ночь 19 апреля:

Россия «частично национализирует» компании, попавшие под санкции, как «Русал». Государство будет выкупать их акции, чтобы сделать привлекательными для инвесторов.

Стало известно, кто станет следующим на пути Роскомнадзора после Telegram. Эксперты говорят о риске блокировки Facebook, WhatsApp, Google и Viber. Читайте, как складываются отношения этих компаний с российскими службами.

Минздрав предложил ввести налог на сладкие газированные напитки. Ведомство заявило, что они способствуют ожирению населения, а потому должны облагаться акцизом.

В РФ появилось новое наказание. Теперь судьи могут запретить пользоваться интернетом или вести переписку.

Для беременных вводят штрафы за распитие алкоголя и курение. Достанется и тем, кто продал им табак или спиртные напитки.

Глава «Первого канала» Константин Эрнст и экстрасенс Анатолий Кашпировский встретятся в суде. Известного психолога обидела программа «Вечерний Ургант» и теперь он требует с канала полмиллиона рублей.

Надежда Банникова
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