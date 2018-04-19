Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.
Доброе утро! Главное за ночь 19 апреля:
Россия «частично национализирует» компании, попавшие под санкции, как «Русал». Государство будет выкупать их акции, чтобы сделать привлекательными для инвесторов.
Стало известно, кто станет следующим на пути Роскомнадзора после Telegram. Эксперты говорят о риске блокировки Facebook, WhatsApp, Google и Viber. Читайте, как складываются отношения этих компаний с российскими службами.
Минздрав предложил ввести налог на сладкие газированные напитки. Ведомство заявило, что они способствуют ожирению населения, а потому должны облагаться акцизом.
В РФ появилось новое наказание. Теперь судьи могут запретить пользоваться интернетом или вести переписку.
Для беременных вводят штрафы за распитие алкоголя и курение. Достанется и тем, кто продал им табак или спиртные напитки.
Глава «Первого канала» Константин Эрнст и экстрасенс Анатолий Кашпировский встретятся в суде. Известного психолога обидела программа «Вечерний Ургант» и теперь он требует с канала полмиллиона рублей.