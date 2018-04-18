Следующим после Telegram будет Facebook

22:58 18 апреля 2018 0

Судьба Facebook в России станет известна до конца 2018 года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Работа Роскомнадзора по ослаблению Telegram может стать началом войны ведомства с другими популярными интернет-сервисами. Возможность осложнения жизни Facebook в России уже допустил глава Роскомнадзора Александр Жаров. В конце 2017 года министр связи Николай Никифоров вообще заявлял, что у спецслужб «должно возникать гораздо больше вопросов к работе таких компаний, как WhatsApp, Viber, Facebook и Google», нежели к Telegram. «Они как-то все время остаются за кадром, но к ним, мне кажется, у компетентных органов гораздо больше вопросов», — говорил тогда министр.

Telegram уже более двух суток пытаются ослабить, однако пока мессенджер работает Фото: depositphotos.com © URA.RU

Для силовиков Telegram ничем не выделяется среди других иностранных мессенджеров, заметил автор популярного IT-портала iguides.ru Александр Кузнецов. «Сейчас они не могут читать ни Viber, ни WhatsApp, ни Facebook Messenger. Эти сервисы даже в обычных чатах используют двустороннее шифрование», — рассказал специалист «URA.RU».

Однако ситуация может измениться, если Роскомнадзор убедит их перенести свои сервера в Россию. «Тогда ФСБ сможет копаться в уже расшифрованной переписке, которая у большинства мессенджеров хранится на облаке», — говорит Кузнецов. Он уверен, что

война с Telegram была начата демонстративно в назидание всем остальным.

Как поведут себя зарубежные интернет-компании в переговорах с властью, во многом зависит от того, насколько важен для них российской рынок, считает специалист.

Пойдет ли Марк Цукерберг (слева) навстречу российским властям — зависит от того, насколько для него важен российский рынок Фото: Интернет-портал правительства Российской Федерации

Пока дальше всех от сотрудничества с российскими властями находятся Facebook и принадлежащий ей WhatsApp. Они не только не зарегистрированы в реестре организаторов распространения информации (зарегистрироваться в этом списке Роскомнадзор потребовал от Telegram еще летом 2017 года, после долгих препирательств Дуров согласился — прим. ред.), но и не хранят персональные данные граждан России в стране проживания. Таким образом, Facebook и WhatsApp нарушают два пункта российского законодательства. Именно поэтому на них обратили внимание в первую очередь, отмечает эксперт по кибербезопасности Роман Ромачев. «Сейчас Facebook как красная тряпка для российских спецслужб», — отметил Ромачев в беседе с «URA.RU».

На данный момент в России отсутствует даже собственное представительство Facebook. В ноябре 2017 года СМИ писали о том, что соцсеть ищет руководителя для открытия отделения в Москве, однако пока что этого так и не произошло. Кузнецов предположил, что Facebook просто не видит большой ценности в российском рынке. Российская аудитория соцсети (12,4 миллиона человек) составляет лишь 0,62% от общего «населения» Facebook.

Эксперты считают, что Google договорится с российскими властями и избежит блокировки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

С другой стороны, Россия привлекательна для соцсети возможностями роста. «Наш рынок чуть ли не единственный, где они не лидеры, поэтому для них это вопрос чести и вопрос новых возможностей», — рассказал «URA.RU» эксперт по интернет-журналистике Александр Амзин. Он уверен, что решение о том, стоит ли покидать российский рынок в условиях давления, будет единым для Facebook, WhatsApp, Instagram, поскольку они принадлежат единому владельцу.

Отношения российских властей с Google развиваются чуть лучше. С 2005 года в стране открыт офис Google, в котором работает более 150 человек. В 2015 году компания перенесла персональные данные российских пользователей на серверы в Россию, как того требовало законодательство. Кроме того, позиции корпорации на российский рынке крепки: на ее долю приходится около 40% всех поисковых запросов в стране. Узнать, какой именно процент от общей прибыли Google приносит российский рынок, корреспонденту «URA.RU» не удалось. Этой информации нет в открытых источниках, а на вопросы агентства в Google отвечать отказались.

В том, чтобы Google продолжил сотрудничать с Россией, заинтересованы даже американские спецслужбы, которые плотно работают с корпорацией, замечает Ромачев. «Для них это окно, которое позволяет отслеживать активность и интересы россиян», — говорит эксперт.

Пока что Google действительно предпочитал скорее путь сотрудничества.

Так, в 2016 году Россия стала лидером в мире по запросу властей на удаление видео с YouTube (принадлежит Google). 74% этих запросов были удовлетворены компанией. 17 апреля корпорация оперативно удалила Telegram из своего магазина Play Market, который работает на смартфонах Android. В магазине Apple мессенджер Дурова доступен до сих пор.

WhatsApp — самый популярный мессенджер в России. Его судьба зависит то того, договорится ли глава Facebook Марк Цукерберг с российскими властями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Наконец, самым лояльным к российским властям мессенджером эксперты считают Viber. Как Telegram и WhatsApp, он имеет двустороннее шифрование. «Однако они могут отключить его в России или переделать инфраструктуру так, чтобы ключи хранились у Viber, а не пользователей. С учётом того, что у них есть офис в России, скорее всего, так и сделают», — замечает Кузнецов.

По данным на март 2017 года, число российских пользователей мессенджера превысило 82 миллиона человек. Всего Viber на тот момент установило около 900 миллионов человек. «Viber изначально был придуман в Белоруссии, поэтому его традиционно активно используют русскоязычные граждане», — говорит Амзин.

12 апреля директор по коммуникациям Viber в СНГ Яна Рожкова в интервью Russia Today заявила, что ее компания «с уважением относится к законодательству стран, в которых присутствует мессенджер». Впрочем, тут же отметила, что никаких запросов от российских властей в Viber пока не поступало.

Проблемы с властями у популярных интернет-сервисов возникают и в других странах мира. Так, в июне 2017 года в Германии был принят закон, позволяющий расширить наблюдение за интернет-перепиской в мессенджерах. Берлин намерен разработать специальный троян, который будет внедряться в электронные сервисы. Примерно тогда же правительство Австралии предложило принять закон, который обяжет крупные технологические компании, такие как Google и Facebook, по запросу полиции расшифровывать переписку пользователей, подозреваемых в экстремизме. В апреле 2018 году власти Бразилии оштрафовали Facebook на 33 млн долларов из-за отказа выдать переписку пользователей WhatsApp.