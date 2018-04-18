Эрнст выступит соответчиком по иску Кашпировского к «Первому каналу»

22:59 18 апреля 2018 0

Советский экстрасенс требует компенсацию в полмиллиона рублей Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст привлечен в качестве соответчика по иску психотерапевта и экс-депутата Госдумы Анатолия Кашпировского. Последний требует от телекомпании компенсацию морального вреда в размере полумиллиона рублей.

«Сегодня суд удовлетворил наше ходатайство о привлечении Эрнста в качестве соответчика по делу и отложил судебное заседание на 30 мая», — цитирует РАПСИ представителя заявителя Татьяну Галковскую. По словам самой Галковской, цель иска — защитить честное имя человека. «Требование о компенсации является чисто символическим. Нам важно получить извинения от создателей программы „Вечерний Ургант“», — уточнила она. По ее словам, использование фотографии или изображение человека в личных целях без его разрешения не допускается. В свою очередь, «Первый канал» иск не признает.

Отмечается, что судья решил рассматривать дело в закрытом режиме. Напомним, советский экстрасенс обратился в суд из-за передачи «Вечерний Ургант», где показали коллаж, на котором на лицо Кашпировского наклеили на фотографию кота-«экстрасенса» из Благовещенска.