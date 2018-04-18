Минздрав предложил обложить россиян новым налогом

21:21 18 апреля 2018 0

Сладкие напитки могут обложить акцизом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Министерстве здравоохранения РФ предложили ввести акцизы на напитки с высоким содержанием добавленных простых сахаров. Данная инициатива содержится в обновленной версии проекта стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2025 года, передает RT. Отмечается, что сахар способствует набору лишнего веса.

Ученые ранее сообщили о смертельной опасности газированных напитков. Их регулярное употребление грозит человеку диабетом, повышенным давлением и инсультом. По информации агентства Nation News, в банке газировки объемом 0,33 литра содержится примерно 39 граммов сахара, что на 14 граммов больше дневной нормы.

Ранее в Минфине предложили ввести еще один новый налог для россиян. В ведомстве решили внести поправки в налоговую систему касательно доходов от майнинга, писало «URA.RU». Сделать это получится только после определения понятия термина.