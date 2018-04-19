Жителей Екатеринбурга привьют от всего, что могут привезти гости ЧМ-2018

17:00 19 апреля 2018 1

ЧМ-2018 должен пройти эпидемиологически безопасно Фото: Анна Майорова © URA.RU

Работники госсферы Екатеринбурга обязаны пройти внеплановую вакцинацию. По информации «URA.RU», такие приказы получили руководители бюджетных учреждений уральской столицы. В документах говорится о том, что прививки являются обязательными и игнорирующие приказ могут быть отстранены от работы на время проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года. В администрации Екатеринбурга уточнили, что не являются инициаторами процесса.

«Такого приказа нет. Есть постановление главного санитарного врача Свердловской области, выпущенное еще осенью 2017 года. Касается оно не только бюджетной сферы, но всего населения города. Прививки нужно ставить не „все-все“, а лишь те, что требуются в рамках национального календаря прививок», — пояснил пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов.

В Роспотребнадзоре уточнили, кого намерены привить. «В связи с чемпионатом мира работники объектов, которые будут задействованы в обслуживании ЧМ и находятся в зоне Центрального стадиона и в определенном радиусе от него, должны пройти подчищающую иммунизацию. Это иммунизация, которая проводится вне календаря профилактических прививок. Делается это, чтобы наши жители не являлись источником инфекций для гостей, и гости, которые приедут к нам из разных стран, не являлись бы угрозой для жителей региона. Под это распоряжение попадают работники самых разных сфер — транспортной, образовательной, сферы питания, сервисного обслуживания и ЖКХ», — пояснила пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анна Ожиганова.

Матчи первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. В Екатеринбурге 15 июня сыграют сборные Египта и Уругвая, 21 июня — команды Франции и Перу, 24 июня — сборные Японии и Сенегала, 27 июня — команды Мексики и Швеции. Как ранее отмечало «URA.RU», футбольная организация FIFA продала уже более 1,6 млн билетов на ЧМ-2018. Заключительный этап продаж стартовал 18 апреля.