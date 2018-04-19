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Главные новости Пермского края
20:09  19 апреля 2018 0

В Пермском крае ликвидируют более 30 местных администраций и дум

Поездка губернатора Решетникова в Усолье и на Соликамскбумпром. Пермь, кизел
До конца года жителям предстоит избрать на местах новую властьФото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Законодательном собрании Пермской области депутаты проголосовали за преобразования поселений в городские округа, что приведет к сокращению местных администраций. Это, согласно логике авторов реформы, позволит снизить бюджеты.

В частности, городские округа создадут на базе Горнозаводского и Оханского поселений. К уже существующим округам Кизела и Гремячинска присоединят новые поселения. До начала 2019 года в этих территориях должны избрать местную власть.

Стоит отметить, что Горнозаводск, а также Пашинское и Теплогорское поселения носят статус моногородов. Сегодня депутат Александр Григоренко напомнил о рисках: территории могут потерять субсидии, если утратят этот статус в процессе объединения.

Сейчас в Прикамье 289 городских и сельских поселений. За счет укрепления Кизеловского, Гремячинского, Чайковского, Краснокамского, Оханского и Горнозаводского районов власти рассчитывают сократить 32 поселения, их администрации и местные думы.

Максим Ишматов
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