В Пермском крае ликвидируют более 30 местных администраций и дум

В Законодательном собрании Пермской области депутаты проголосовали за преобразования поселений в городские округа, что приведет к сокращению местных администраций. Это, согласно логике авторов реформы, позволит снизить бюджеты.
В частности, городские округа создадут на базе Горнозаводского и Оханского поселений. К уже существующим округам Кизела и Гремячинска присоединят новые поселения. До начала 2019 года в этих территориях должны избрать местную власть.
Стоит отметить, что Горнозаводск, а также Пашинское и Теплогорское поселения носят статус моногородов. Сегодня депутат Александр Григоренко напомнил о рисках: территории могут потерять субсидии, если утратят этот статус в процессе объединения.
Сейчас в Прикамье 289 городских и сельских поселений. За счет укрепления Кизеловского, Гремячинского, Чайковского, Краснокамского, Оханского и Горнозаводского районов власти рассчитывают сократить 32 поселения, их администрации и местные думы.