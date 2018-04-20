23:01 20 апреля 2018 0

Электричка начала терять детали во время движения Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

В Московской области у электрички в одном из вагонов на ходу оторвалась дверь. Инцидент произошел сегодня, 20 апреля, около 18:30 по местному времени. Отпавшая дверь отлетела в ожидающих на перроне станции Томилино троих подростков. Это заснял на камеру телефона один из пассажиров.

Судя по записи, железная створка сначала слетела с петель и покосилась, а затем потоками воздуха ее оторвало полностью. Подростки, которых задела дверь, получили различные травмы, передает агентство Nation News. Отмечается, что электропоезд ехал из Москвы до остановки «Платформа 47-й км».

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Москве с рельсов сошло несколько вагонов товарного поезда, груженных металлом. Инцидент не повлиял на график движения других поездов, при происшествии никто не пострадал.