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Главные новости Пермского края
13:40  21 апреля 2018 0

СКР займется смертью пермяка, который 2,5 часа ждал «скорую»

Активисты забрались на телебашню и требуют референдум. Фото с места событий, Екатеринбург, происшествие, полиция, медицинская помощь, скорая помошь, реанимация
Скорая не успела к пациенту, свободных бригад не было.Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми проводится проверка по факту смерти 61-летнего мужчины. Пожилой человек скончался, прождав бригаду «скорой помощи» более двух часов.

5 марта пожилому пермяку стало плохо, супруга вызвала ему скорую, однако врачи не приезжали в течение 2,5 часов, и пациент умер. По публикациям СМИ, растиражировавшим новость о смерти мужчины, Следственное управление СК РФ по Пермскому краю начало процессуальную проверку.

«В настоящее время следователями принимаются меры к обнаружению, изъятию и изучению данных документации, связанной с оказанием мужчине медицинской помощи. Устанавливаются и опрашиваются лица, причастные к произошедшему, выясняется роль и степень ответственности каждого из фигурантов», — сообщается в пресс-релизе СУ СКР по Пермскому краю. В результате проверки будет принято процессуальное решение.

Виктор Жуков
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