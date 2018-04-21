СКР займется смертью пермяка, который 2,5 часа ждал «скорую»

В Перми проводится проверка по факту смерти 61-летнего мужчины. Пожилой человек скончался, прождав бригаду «скорой помощи» более двух часов.
5 марта пожилому пермяку стало плохо, супруга вызвала ему скорую, однако врачи не приезжали в течение 2,5 часов, и пациент умер. По публикациям СМИ, растиражировавшим новость о смерти мужчины, Следственное управление СК РФ по Пермскому краю начало процессуальную проверку.
«В настоящее время следователями принимаются меры к обнаружению, изъятию и изучению данных документации, связанной с оказанием мужчине медицинской помощи. Устанавливаются и опрашиваются лица, причастные к произошедшему, выясняется роль и степень ответственности каждого из фигурантов», — сообщается в пресс-релизе СУ СКР по Пермскому краю. В результате проверки будет принято процессуальное решение.