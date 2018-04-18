В центре Перми врачи бегают из больницы в больницу с пациентами, у которых прострелены головы

14:09 18 апреля 2018 2

По вечерам на улице Луначарского можно увидеть врачей, ведущих под руки людей с простреленными лицами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В отделении челюстно-лицевой хирургии при Пермской краевой стоматологической клинике рентген работает только в будни и только с 8:00 до 19:00, из-за чего в другие часы медики вынуждены водить своих пациентов в соседнюю больницу.

Отделение челюстно-лицевой хирургии при Пермской краевой стоматологической клинике является единственным в регионе стационаром для больных с такими травмами лица. В частности, сюда со всего Прикамья привозят людей с огнестрельными ранениями в голову. По словам источника «URA.RU» в больнице, в основном так называемые «криминальные» больные поступают в отделение в вечерние или ночные часы. Но сделать полноценное обследование в стенах своего медучреждения врачи не могут: не работает рентген.

В экстренных случаях приходиться прибегать к помощи коллег из соседнего медучреждения — Пермской краевой клинической больницы, находящейся через дорогу (ПККБ находится по адресу улица Луначарского, 95, а краевая стоматклиника — напротив, на улице Луначарского, 74). И таких случаев может быть за вечер и ночь около пяти, уверяет собеседник издания. Собеседник привел конкретный случай, произошедший в ночь на 14 апреля, когда пришлось водить через дорогу мужчину с простреленным лицом. Больных переводят или перевозят на тележке туда, чтоб сделать рентгеновские снимки, и обратно, чтоб начать лечение. Подобную организацию графика работы рентгена в единственным в регионе стационаре челюстно-лицевой хирургии источник связывает с тем, что никто не хочет идти работать в вечерние и ночные часы из-за отсутствия ставки и желания руководства сэкономить.

При этом, по словам собеседника, подобный распорядок работы рентгена нарушает предписания, указанные в соответствующем приказе Министерства здравоохранения РФ, о том, что в медучреждениях подобной категории рентгеновский аппарат должен работать круглосуточно. В клинике, куда обратился за комментарием журналист «URA.RU», официально о проблеме говорить не стали, поскольку главного врача не оказалось на месте. Когда он появится, медики сказать затруднились. Агентство направило официальный запрос в краевой минздрав с просьбой прояснить сложившуюся ситуацию. На момент публикации новости ответ на него не поступил.