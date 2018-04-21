В Киеве заявили, что задержали российского шпиона

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о пойманном шпионе. По утверждению украинских силовиков, сотрудника оборонного предприятия страны завербовали спецслужбы России.
Согласно сообщению СБУ, уроженец России, работающий на стратегическом оборонном предприятии в Киеве, в 2017 году ездил к родственникам в РФ и пошел на контакт с российской разведкой. Которой, якобы, и передавал за деньги «секретную информацию в сфере обороны». В частности, как утверждают украинские контрразведчики, это были сведения о выполнении гособоронзаказов и разработок новейших авиационных систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов, применяемых ВСУ в Донбассе. В СБУ также уверены, что задержанный пытался купить беспилотник, разработанный и произведенный на Украине.
Подозреваемого задержали на рабочем месте в Киеве. По данным Службы безопасности Украины, мужчина намеревался выехать в Россию и получить там гражданство, уточняет Nation News.
Ранее, как писало «URA.RU», СБУ удалось установить связь журналиста Василия Муравицкого с агентом ДНР по кличке «Пампух». Когда дело о госизмене начали раскручивать, выяснилось — Пампухом зовут кота приятельницы предполагаемого шпиона. Она даже разместила в соцсетях фотографию усатого и полосатого «резидента». После этого на СБУ обрушился шквал насмешек, а выражение «дело агента Пампуха» стало нарицательным.