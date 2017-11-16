11:15 16 ноября 2017 0

«Пампух — лицо очень серьезное», — пишет хозяйка в соцсети Фото: Юлия Малькина, Facebook

Специалисты службы безопасности Украины прослушивали телефон украинского журналиста Василия Муравицкого, которого обвиняют в госизмене, и установили его связь с неким Пампухом. После этого СБУ стала предметом насмешек, так как по ошибке приняла кличку кота «Пампух» за позывной агента ДНР.

Ситуацию прокомментировала хозяйка животного Юлия Малькина. «Не хотела качать тему слишком рано, но люди уже начали, поэтому расскажу все как было. Мой кот Пампух фигурирует в деле журналиста Василия Муравицкого как агент ДНР. Я все понимаю: Пампушок — котуська почтенный, подход к людям знает, поэтому мог бы быть не просто агентом, но и куратором. Но у него лапки», — цитирует сообщение в Facebook Малькиной «Ридус». хозяйка в посте также разместила фотографию своего серьезного питомца.

После обнародования материалов уголовного дела журналиста, блогеры начали ставить под сомнение доказательства стороны обвинения по делу Муравицкого и возмущаться качеством работы украинской спецслужбы, высмеивая ее. «И смешно, и злость берет от осознания, для чего СБУ делает такую «работу», «Гляди, как бы не сдал тебя за сосиску!» и «Дело агента Пампуха. Подробности. А ты чесал шпиона за ухом?», — шутят пользователи в Сети.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о том, что российские звезды, пожелавшие гастролировать на Украине, должны уведомить об этом СБУ. Обращение артиста сотрудники ведомства должны рассмотреть в течение 10 дней и дать положительный или отрицательный ответ.