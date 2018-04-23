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Главные новости Свердловской области
14:03  23 апреля 2018 1

Губернатор Куйвашев взял в Африку старого проверенного друга. Прошлая поездка обернулась для того отставкой

Визит Игоря Левитина и закрытие выставки EXPO Build 2016. Екатеринбург, грипас валентин, масленников роман
Масленников (справа) снова в активе губернатора, но пока не в пабликеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отправился в запланированную командировку по Африке в составе крайне небольшой делегации. По данным инсайдеров, в числе тех, кто уехал с главой региона продвигать заявку Екатеринбурга на «Экспо-2025», точно присутствуют помощник губернатора Юлия Хусаинова, замминистра международных связей Иван Детченя, вице-губернатор Александр Высокинский, бизнесмен Вячеслав Потехин, а также замгендиректора «Корпорации развития Среднего Урала» Роман Масленников. Вместе с главой региона в предстоящую неделю они побывают в Алжире, Египте, Тунисе, Эритрее и Марокко.

Присутствие Масленникова в делегации несколько удивило свердловских чиновников, но все же получило свое объяснение в кулуарах. «С недавнего времени Масленников постоянно в делегациях с участием губернатора. Должность позволяет, поэтому берут везде, где только можно. Как будто и не уходил никуда», — поделился информацией высокопоставленный член правительства.

Роман Масленников — ветеран спецслужб, бывший боец «Альфы», участвовавший в спасении школы в Беслане и получивший там ранение. В администрацию губернатора он пришел в 2012 году вместе с Евгением Куйвашевым — до этого оба работали в полпредстве президента РФ в УрФО. Бывший замглавы администрации губернатора курировал вопросы взаимоотношений с правоохранительными органами, отвечал за спецсвязь и управление протоколом. Считалось, что он является доверенным лицом губернатора и имеет доступ к самой конфиденциальной информации.

В мае 2016 года Масленников покинул администрацию губернатора. Случилось этого после того, как у свердловского управления ФСБ возникли вопросы к нему и экс-вице-премьеру Валентину Грипасу — оба, находясь в командировке в Италии, отклонились от маршрута и наведались в Швейцарию. Впрочем, даже уволившись, Масленников никуда не пропал и постоянно присутствовал на больших мероприятиях с участием губернатора. Год назад бывший заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Роман Масленников стал заместителем гендиректора «Корпорации развития Среднего Урала».

В пресс-службе КРСУ присутствие Масленникова в африканской командировке объяснили выполнением профильных задач: «Роман Масленников уполномоченный сотрудник КРСУ, который ответственен за взаимодействие с органами государственной власти. В рамках презентации заявки Екатеринбурга на „Экспо-2025“ в Африке он представляет интересы Свердловской области и в составе команды региона во главе с губернатором участвует в продвижении заявки. Потенциал региона, перспективы развития инфраструктуры, инвестиционные возможности, привлечение инвестиций для реализации проектов и сопровождение зарубежных инвесторов — эти вопросы курирует КРСУ».

На сайте КРСУ Роман Масленников, между тем, нигде, включая раздел «Команда», не упоминается. В самой корпорации это объяснили «отсутствием нормального портретного фото» и пообещали исправить ситуацию.

Антон Ольшанников
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