Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отправился в запланированную командировку по Африке в составе крайне небольшой делегации. По данным инсайдеров, в числе тех, кто уехал с главой региона продвигать заявку Екатеринбурга на «Экспо-2025», точно присутствуют помощник губернатора Юлия Хусаинова, замминистра международных связей Иван Детченя, вице-губернатор Александр Высокинский, бизнесмен Вячеслав Потехин, а также замгендиректора «Корпорации развития Среднего Урала» Роман Масленников. Вместе с главой региона в предстоящую неделю они побывают в Алжире, Египте, Тунисе, Эритрее и Марокко.
Присутствие Масленникова в делегации несколько удивило свердловских чиновников, но все же получило свое объяснение в кулуарах. «С недавнего времени Масленников постоянно в делегациях с участием губернатора. Должность позволяет, поэтому берут везде, где только можно. Как будто и не уходил никуда», — поделился информацией высокопоставленный член правительства.
Роман Масленников — ветеран спецслужб, бывший боец «Альфы», участвовавший в спасении школы в Беслане и получивший там ранение. В администрацию губернатора он пришел в 2012 году вместе с Евгением Куйвашевым — до этого оба работали в полпредстве президента РФ в УрФО. Бывший замглавы администрации губернатора курировал вопросы взаимоотношений с правоохранительными органами, отвечал за спецсвязь и управление протоколом. Считалось, что он является доверенным лицом губернатора и имеет доступ к самой конфиденциальной информации.
В мае 2016 года Масленников покинул администрацию губернатора. Случилось этого после того, как у свердловского управления ФСБ возникли вопросы к нему и экс-вице-премьеру Валентину Грипасу — оба, находясь в командировке в Италии, отклонились от маршрута и наведались в Швейцарию. Впрочем, даже уволившись, Масленников никуда не пропал и постоянно присутствовал на больших мероприятиях с участием губернатора. Год назад бывший заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Роман Масленников стал заместителем гендиректора «Корпорации развития Среднего Урала».
В пресс-службе КРСУ присутствие Масленникова в африканской командировке объяснили выполнением профильных задач: «Роман Масленников уполномоченный сотрудник КРСУ, который ответственен за взаимодействие с органами государственной власти. В рамках презентации заявки Екатеринбурга на „Экспо-2025“ в Африке он представляет интересы Свердловской области и в составе команды региона во главе с губернатором участвует в продвижении заявки. Потенциал региона, перспективы развития инфраструктуры, инвестиционные возможности, привлечение инвестиций для реализации проектов и сопровождение зарубежных инвесторов — эти вопросы курирует КРСУ».
На сайте КРСУ Роман Масленников, между тем, нигде, включая раздел «Команда», не упоминается. В самой корпорации это объяснили «отсутствием нормального портретного фото» и пообещали исправить ситуацию.