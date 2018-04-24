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15:23  24 апреля 2018 0

Пермский врач, задержанный за митинг против главы минздрава, наказал полицейских

Митинг против сокращения врачей и закрытия отделений в районной больнице. Село Уинское. Пермский край , барановский дмитрий
Дмитрий Барановский не согласился платить штраф и «натравил» на полицию следователейФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Бывший главный врач Уинской районной больницы Пермского края Дмитрий Барановский, которого оштрафовали после протестного митинга, ответил сотрудникам полиции жалобой в прокуратуру. Как стало известно «URA.RU», теперь стражами порядка займется Следственный комитет (СК).

Митинг, о котором идет речь, был организован Барановским и состоялся в Уинском 24 февраля. Прозвучал и призыв отправить в отставку министра здравоохранения Пермского края Дмитрия Матвеева. Сразу по окончании акции Барановского задержали сотрудники полиции, которые составили протоколы по факту нарушений. Врач якобы до согласования митинга призывал жителей принять в нем участие. Вторая претензия — на мероприятии позволили выступить представителям КПРФ. В марте за каждое нарушение суд оштрафовал Барановского на 10 тысяч рублей.

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Дмитрий Барановский рассказал «URA.RU», что в ответ направил жалобу в прокуратуру — по его мнению, сотрудники полиции незаконно внесли правки в протокол. На днях поступил ответ (копия имеется в распоряжении редакции), что действительно установлен факт внесения изменений в протокол — усматриваются признаки служебного подлога. В Октябрьский отдел регионального управления СК РФ направлена информация о проведении проверки в отношении полицейского.

«Я на собственном опыте убедился, как могут „сшивать“ дела по указке и выносить решения которые выгодны сильным мира сего», — говорит Барановский. «URA.RU» направило запрос в пермское управление СК РФ, чтобы выяснить, какие действия предприняты в отношении сотрудников полиции.

Ранее «URA.RU» подробно рассказывало о конфликте Дмитрия Барановского с минздравом. Противостояние пришло к тому, что в феврале в Уинском состоялся массовый протест. Жители выступили против масштабного сокращения персонала, коек и закрытия отделений больницы (власти, в свою очередь, опровергли факт подобной оптимизации). Барановский продолжил свою деятельность, стал ездить по другим больницам и распространил видеообращение к губернатору Максиму Решетникову. При этом врач не считает себя противником главы региона и выступает за диалог с властями.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
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