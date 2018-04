ABBA записала новую песню спустя 35 лет

19:39 27 апреля 2018 0

Услышать новую песню можно будет в декабре 2018 года ФОТО: PA Images\TASS

Легендарная шведская группа ABBA записала первую песню после 35-летнего молчания. Об этом музыканты рассказали в официальном аккаунте группы в Instagram.

Участники коллектива отметили: было здорово собраться после длительной паузы, «объединить усилия и записать песню». «Мы, возможно, и постарели. Но песня новая. И это круто», — признаются музыканты в релизе.

Известно, что новую композицию под названием I Still Have Faith In You поклонники квартета услышат в декабре 2018 года, пишет агентство Nation News. Исполнять ее будут не реальные солисты группы, а их «цифровые версии». Песня выйдет в специальном фильме, съемками которого занимаются NBC и BBC, сообщает RT.

ABBA — шведский квартет, созданный в 1972 году. Группа просуществовала до 1982 года и прославилась хитами Dancing Queen, Super Trouper, Happy New Year и Mamma Mia. 15 марта 2010 года группа была включена в Зал славы рок-н-ролла за выдающиеся заслуги в музыке. В 2008 году на широкие экраны вышел мюзикл «Mamma Mia!», в основу которого легли песни группы. Главную роль в мюзикле сыграла Мерил Стрип.