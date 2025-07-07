Польша начала спецоперацию на границе с Германией

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Для спецоперации было привлечено пять тысяч военных
Для спецоперации было привлечено пять тысяч военных Фото:

Вооруженные силы Польши приступили к проведению спецоперации «Безопасный Запад» на границе с Германией. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. 

«Началась операция „Безопасный запад“ — Войско польское поддерживает Пограничную стражу и полицию на границе с Германией», — написал Косиняк-Камыш на своей странице в соцсети Х. Он отметил, что Польша одновременно увеличивает свое присутствие на границе с Литвой

По словам министра, для проведения операции было направлено пять тысяч военнослужащих. Он отметил, что страна принимает решительные меры в ответ на угрозы, связанные с миграцией.

Ранне власти Германии и Польши усилили пограничный контроль. В мае канцлер Германии Фридрих Мерц расширил полномочия пограничников по отказу в предоставлении убежища, после чего Польша ввела схожие меры в ответ, передает RT.

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Вооруженные силы Польши приступили к проведению спецоперации «Безопасный Запад» на границе с Германией. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.  «Началась операция „Безопасный запад“ — Войско польское поддерживает Пограничную стражу и полицию на границе с Германией», — написал Косиняк-Камыш на своей странице в соцсети Х. Он отметил, что Польша одновременно увеличивает свое присутствие на границе с Литвой По словам министра, для проведения операции было направлено пять тысяч военнослужащих. Он отметил, что страна принимает решительные меры в ответ на угрозы, связанные с миграцией. Ранне власти Германии и Польши усилили пограничный контроль. В мае канцлер Германии Фридрих Мерц расширил полномочия пограничников по отказу в предоставлении убежища, после чего Польша ввела схожие меры в ответ, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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