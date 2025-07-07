Польша начала спецоперацию на границе с Германией

Вооруженные силы Польши приступили к проведению спецоперации «Безопасный Запад» на границе с Германией. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
«Началась операция „Безопасный запад“ — Войско польское поддерживает Пограничную стражу и полицию на границе с Германией», — написал Косиняк-Камыш на своей странице в соцсети Х. Он отметил, что Польша одновременно увеличивает свое присутствие на границе с Литвой
По словам министра, для проведения операции было направлено пять тысяч военнослужащих. Он отметил, что страна принимает решительные меры в ответ на угрозы, связанные с миграцией.
Ранне власти Германии и Польши усилили пограничный контроль. В мае канцлер Германии Фридрих Мерц расширил полномочия пограничников по отказу в предоставлении убежища, после чего Польша ввела схожие меры в ответ, передает RT.
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