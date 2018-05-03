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03 мая 2018
02 мая 2018
00:48  03 мая 2018 0

Образ «молодой мамы» Пугачевой восхитил поклонников. «Стильная как девочка». ФОТО

Похоже, примадонна навсегда решила отказаться от безразмерных балахоновФото: Алла Пугачева, Instagram

Прима российской эстрады Алла Пугачева восхитила поклонников, появившись на караоке-шоу «Удачные песни» в Crocus City Hall в неожиданном образе. На певице были рваные джинсы, розовые полуботинки, да и вообще — ее наряд мало соответствовал возрасту Аллы Борисовны.

Впрочем, как пишет «Экспресс-газета», Пугачева может позволить себе одеваться как девочка-подросток: в свои без малого 70 лет певица выглядит куда лучше, чем в молодости. Тогда из-за проблем с лишним весом прима вынуждена была скрывать фигуру под безразмерными платьями-балхонами. Теперь же, после того, как ей удалось фантастически похудеть, звезда может себе позволить и более эффектные наряды.

«Молодец! Соответствует образу молодой мамы! Так держать, стильно и красиво!» — отметили поклонники Аллы Борисовны в комментариях. — «Какая же стильная, как девочка».

Отметим, внезапное «омолаживание» певицы поклонники заметили в конце апреля. Как писало URA.RU, на фото, опубликованном продюсером Иосифом Пригожиным, 69-летняя примадонна выглядит от силы на 50. Чтобы сменить образ, певица сбросила почти 20 кг.

Виктор Жуков
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