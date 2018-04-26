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26 апреля 2018
18:08  26 апреля 2018 0

Внезапно помолодевшая Пугачева поразила фанатов. «Можно смотреть бесконечно!» ФОТО

Прощание с режиссером Эльдаром Рязановым в ЦДЛ. Москва. , пугачева алла, галкин максим
Так артистка выглядела на прощании с режиссером Эльдаром Рязановым в декабре 2015 годаФото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

Алла Пугачева выглядит почти на 20 лет моложе своего возраста. Так посчитали фанаты, увидевшие 69-летнюю артистку на дне рождения популярного дизайнера Игоря Гуляева.

«Ей лет 50 потолок дашь. Не больше», «Шик и блеск!», «Алла Борисовна божественна! Великолепная певица и прекрасная мама!!! Идеальна просто! Обожаю!!!» — написали поклонники в соцсети.

Снимок выложил продюсер Иосиф Пригожин. «Невероятно душевная компания по случаю дня рождения Игоря Гуляева», — сообщил он на своей странице в Instagram. На вечеринке дизайнера, помимо Примадонны и продюсера, были Кристина Орбакайте, певец Игорь Николаев, комик Александр Ревва и другие.

«Прекрасная компания, творческие, талантливые и успешные!!!», «На Аллу можно смотреть бесконечно. Как на воду и на огонь!» — пишут доброжелательные поклонники. Под фото был оставлен единственный негативный комментарий: «Просто вы не видите ее руки и глаза».

Семен Гринберг
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