Алла Пугачева выглядит почти на 20 лет моложе своего возраста. Так посчитали фанаты, увидевшие 69-летнюю артистку на дне рождения популярного дизайнера Игоря Гуляева.
«Ей лет 50 потолок дашь. Не больше», «Шик и блеск!», «Алла Борисовна божественна! Великолепная певица и прекрасная мама!!! Идеальна просто! Обожаю!!!» — написали поклонники в соцсети.
Снимок выложил продюсер Иосиф Пригожин. «Невероятно душевная компания по случаю дня рождения Игоря Гуляева», — сообщил он на своей странице в Instagram. На вечеринке дизайнера, помимо Примадонны и продюсера, были Кристина Орбакайте, певец Игорь Николаев, комик Александр Ревва и другие.
«Прекрасная компания, творческие, талантливые и успешные!!!», «На Аллу можно смотреть бесконечно. Как на воду и на огонь!» — пишут доброжелательные поклонники. Под фото был оставлен единственный негативный комментарий: «Просто вы не видите ее руки и глаза».