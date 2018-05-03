Польскому политологу и журналисту Томашу Мацейчуку запрещен въезд на территорию в Россию до 2048 года. Соответствующее уведомление о запрете он получил в московском аэропорту «Домодедово».
Ранее журналиста задержали по подозрению в экстремизме. В его квартире обнаружили предметы с националистической символикой. Мацейчук рассказывал, что на него завели уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», передает телеканал 360. Чуть позже стало известно, что ко всему политолог находился на территории РФ незаконно. Согласно КоАП, за это ему грозит штраф, но суд имеет право назначить нарушителю принудительное выдворение из страны.
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал эту ситуацию, а также заявил, что Мацейчук не может являться журналистом, поскольку не работал ни на одно СМИ. «Скандалисту и русофобу Т. Мацейчуку запрещен въезд в Россию до 2048 года. Верное решение. И он не „польский журналист“, а просто самозванец», — цитирует слова сенатора «Федеральное агентство новостей».
Напомним, в середине февраля Мацейчук со скандалом покинул студию программы «Место встречи» на телеканале НТВ. Во время съемок он заявил, что больше не появиться на этой передаче в качестве спикера, назвав ток-шоу цирком. Помимо этого, политолог выразил надежду, что в скором времени «эта помойка закроется».