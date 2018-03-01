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01 марта 2018
28 февраля 2018
00:17  01 марта 2018 4

Польский журналист со скандалом покинул студию НТВ. «Надеюсь, ваша помойка закроется». ВИДЕО

Польский журналист усмотрел разжигание ненависти на телеканалеФото: страница Томаша Мацейчука «ВКонтакте»

В среду, 16 февраля, польский политолог и журналист Томаш Мацейчук, которому грозит депортация за нарушение миграционных законов, со скандалом покинул студию программы «Место встречи» на НТВ, понадеявшись, что «эта помойка закроется».

Во время съемок Мацейчук заявил, что больше не придет в программу в качестве спикера, назвав ток-шоу цирком. В ответ на просьбу объяснить свое решение журналист сказал, что передача «разжигает ненависть» и «сталкивает лбами поляков, русских и украинцев», а такая политика ему не нравится. В то же время на вопрос, почему тогда он на протяжении полутора лет приходил в студию, тот так и не ответил, после чего на экране в студии показали скриншот переписки, в которой он просил деньги за участие в съемках.

Накануне, 27 февраля, в квартире Томаша Мацейчука в Мытищах прошли обыски в рамках уголовного дела о разжигании межнациональной розни, но в итоге он был задержан за предоставление ложных сведений при постановке на миграционный учет. Через несколько часов журналист был отпущен, однако после этого он заявил, что в любом случае покинет Россию из-за нежелания деградировать.

Мацейчук известен российскому зрителю своим вызывающим поведением и антироссийскими высказываниями. Во время съемок одной из передач на центральном телеканале из-за неосторожной фразы журналиста о России завязалась драка.

Сергей Демин
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