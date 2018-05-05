05:36 05 мая 2018 0

Сергей Сакин мог умереть от переохлаждения Фото: Сережа Спайкер, «ВКонтакте»

Участник телешоу «Последний герой» и писатель Сергей Сакин мог скончаться от переохлаждения в состоянии алкогольного опьянения, а найти его тело сразу после пропажи не удавалось из-за того, что его завалило снегом.

Сакина искали с ноября 2017 года силами правоохранителей и волонтеров. Найти тело удалось только 4 мая во время планового осмотра местности после схода снега. Его, как пишет Life, обнаружили недалеко от города Мышкина рядом с причалом. Личные вещи писателя лежали рядом. Вероятно, погибший хотел вернуться в Москву. Для этого он переправился на пароме на другой берег — к деревне Коровино, но так и не сел в автобус.

За последние годы в жизни Сергея Сакина произошли серьезные перемены, рассказала РЕН ТВ его одноклассница Екатерина. Писатель ушел в монастырь, начал писать книги, монастырские заметки и хотел начать работу над сценарием. Также он увлекся фермерским хозяйством, делал сыр, разводил баранов и планировал жениться. Незадолго до смерти, как сообщало «URA.RU», писатель работал над комедийным фильмом, но не закончив, решил уехать в Ярославль.

Тело пропавшего без вести в ноябре 2017 года Сакина нашли в 50 метрах от того места, где он в последний раз был зафиксирован камерами наблюдения. Следов насильственной смерти на его теле нет.