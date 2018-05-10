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10 мая 2018
Главные новости Москвы
10:33  10 мая 2018 0

Украинский депутат нашел способ обойти запрет на георгиевские ленты

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, георгиевская лента
Символ Победы на Украине запрещенФото: depositphotos.com © URA.RU

Депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич выразил протест против введенного Киевом запрета на георгиевскую ленту. Он придумал хитрый способ обойти закон.

Шуфрич возложил на могилу Неизвестного Солдата гвоздики, перевязанные черной и оранжевой лентами по отдельности. «Я выразил протест относительно запрета георгиевской ленты. Я считаю, что мы не имеем права отказываться от символов Победы», — цитирует депутата РИА «Новости». При этом народный избранник добавил, что не нарушил закон, против принятия которого он выступал.

На Украине закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевской ленты вступил в силу летом 2017 года, Нарушителей наказывают штрафом или арестом на 15 суток, передает «Федеральное агентство новостей». Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отстаивать право своих граждан носить георгиевские ленточки за рубежом, напоминает «Национальная служба новостей».

С запретом связан и скандальный случай, который произошел накануне 9 Мая в киевском аэропорту Борисполь. Пограничники отказали во въезде в страну двум россиянам, не пожелавшим снять с багажа георгиевские ленты, пишет «Утро.ру».

Наталья Михалева
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