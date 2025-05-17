Блогер Слава Бустер задолжал налоговой 4,5 миллиона рублей

Блогер Слава Бустер (Вячеслав Леонтьев) накопил задолженность перед Федеральной налоговой службой России на сумму более 4,5 миллионов рублей. Об этом сообщает Shot.
«Долг Вячеслава Леонтьева перед ФНС России составляет 4 миллиона 582 тысячи рублей», — отмечает telegram-канал, ссылаясь на источник. При этом блогер продолжает публиковать посты о дорогих покупках. Например, несколько месяцев назад он приобрел себе Ferrari SF90 за 55 миллионов рублей. Также в прошлом году он приобрел квартиру в Москве, рыночная стоимость которой оценивается до 105 миллионов рублей. Также сообщалось о том, что блогер недавно покупал BMW X3 и Lamborghini.
Shot также отмечает, что Бустер оформляет автомобили и недвижимость не на себя, а на сторонние лица или структуры. На имя блогера, по данным канала, зарегистрированы четыре компании: сеть компьютерных клубов, фирма по производству напитков и еды, а также компания, занимающаяся продажей игровых девайсов.
Слава Бустер — российский стример и видеоблогер. Создатель и владелец одноименного youtube-канала «Бустер» и Twitch-канала «Buster».
Ранее похожая ситуация произошла с другим известным блогером — Гусейном Гасановым. В 2025 году ФНС подала на него в суд за неуплату налогов, его счета были заморожены, а имущество арестовано. Позже Гасанову удалось погасить долг перед налоговой на сумму более 300 миллионов рублей, после чего дело было прекращено.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.