Блогер Слава Бустер задолжал налоговой 4,5 миллиона рублей

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Слава Бустер задолжал налоговой несколько миллионов рублей
Слава Бустер задолжал налоговой несколько миллионов рублей Фото:

Блогер Слава Бустер (Вячеслав Леонтьев) накопил задолженность перед Федеральной налоговой службой России на сумму более 4,5 миллионов рублей. Об этом сообщает Shot. 

«Долг Вячеслава Леонтьева перед ФНС России составляет 4 миллиона 582 тысячи рублей», — отмечает telegram-канал, ссылаясь на источник. При этом блогер продолжает публиковать посты о дорогих покупках. Например, несколько месяцев назад он приобрел себе Ferrari SF90 за 55 миллионов рублей. Также в прошлом году он приобрел квартиру в Москве, рыночная стоимость которой оценивается до 105 миллионов рублей. Также сообщалось о том, что блогер недавно покупал BMW X3 и Lamborghini. 

Shot также отмечает, что Бустер оформляет автомобили и недвижимость не на себя, а на сторонние лица или структуры. На имя блогера, по данным канала, зарегистрированы четыре компании: сеть компьютерных клубов, фирма по производству напитков и еды, а также компания, занимающаяся продажей игровых девайсов.

Слава Бустер — российский стример и видеоблогер. Создатель и владелец одноименного youtube-канала «Бустер» и Twitch-канала «Buster».

Ранее похожая ситуация произошла с другим известным блогером — Гусейном Гасановым. В 2025 году ФНС подала на него в суд за неуплату налогов, его счета были заморожены, а имущество арестовано. Позже Гасанову удалось погасить долг перед налоговой на сумму более 300 миллионов рублей, после чего дело было прекращено.

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Блогер Слава Бустер (Вячеслав Леонтьев) накопил задолженность перед Федеральной налоговой службой России на сумму более 4,5 миллионов рублей. Об этом сообщает Shot.  «Долг Вячеслава Леонтьева перед ФНС России составляет 4 миллиона 582 тысячи рублей», — отмечает telegram-канал, ссылаясь на источник. При этом блогер продолжает публиковать посты о дорогих покупках. Например, несколько месяцев назад он приобрел себе Ferrari SF90 за 55 миллионов рублей. Также в прошлом году он приобрел квартиру в Москве, рыночная стоимость которой оценивается до 105 миллионов рублей. Также сообщалось о том, что блогер недавно покупал BMW X3 и Lamborghini.  Shot также отмечает, что Бустер оформляет автомобили и недвижимость не на себя, а на сторонние лица или структуры. На имя блогера, по данным канала, зарегистрированы четыре компании: сеть компьютерных клубов, фирма по производству напитков и еды, а также компания, занимающаяся продажей игровых девайсов. Слава Бустер — российский стример и видеоблогер. Создатель и владелец одноименного youtube-канала «Бустер» и Twitch-канала «Buster». Ранее похожая ситуация произошла с другим известным блогером — Гусейном Гасановым. В 2025 году ФНС подала на него в суд за неуплату налогов, его счета были заморожены, а имущество арестовано. Позже Гасанову удалось погасить долг перед налоговой на сумму более 300 миллионов рублей, после чего дело было прекращено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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