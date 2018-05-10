Пермская «Корпорация развития» лишилась 300 миллионов и осталась с котлованами вместо домов

Застройщику ЗАО «Еврострой» придется вернуть «Корпорации развития Пермского края» (КРПК) 301,9 млн рублей. Эту сумму корпорация заплатила авансом за строительство домов, предназначенных для расселения березниковцев из зоны провалов, сообщили «URA.RU» в КРПК. Однако совет акционеров общества в начале недели решил расторгнуть контракты с застройщиком, отставшим от графика работ.
Всего застройщик выиграл три подряда на 2,3 млрд рублей. Два контракта касались строительства шести домов, еще один договор — проектирования еще шести домов в новом микрорайоне «Любимов». «Ни одного акта о приемке выполненных работ компания не предъявила, — сообщили „URA.RU“ в корпорации. — Мы обратимся в Сбербанк, чтобы получить деньги по банковским гарантиям».
Чтобы построить первые шесть домов, компания получила авансы на 301,9 млн рублей. Однако стройфирма «вырыла котлованы» и отстала от графика работ на 90 дней, что и стало причиной для расторжения договоров. В КРПК заверили, что у них есть обеспечения на авансы в размере 405 млн рублей.
До 2020 года краевые власти планируют переселить 10 тысяч березниковцев, так как под их домами проседает грунт: город расположен над шахтами. В компании ЗАО «Еврострой» запрос «URA.RU» пока не ответили.