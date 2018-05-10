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Главные новости Пермского края
21:23  10 мая 2018 0

Пермская «Корпорация развития» лишилась 300 миллионов и осталась с котлованами вместо домов

Визит губернатора в Березники на Бератон и встреча с ЕР. Пермь
В новый микрорайон до 2020 года должны заселить 10 тысяч жителейФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Застройщику ЗАО «Еврострой» придется вернуть «Корпорации развития Пермского края» (КРПК) 301,9 млн рублей. Эту сумму корпорация заплатила авансом за строительство домов, предназначенных для расселения березниковцев из зоны провалов, сообщили «URA.RU» в КРПК. Однако совет акционеров общества в начале недели решил расторгнуть контракты с застройщиком, отставшим от графика работ.

Всего застройщик выиграл три подряда на 2,3 млрд рублей. Два контракта касались строительства шести домов, еще один договор — проектирования еще шести домов в новом микрорайоне «Любимов». «Ни одного акта о приемке выполненных работ компания не предъявила, — сообщили „URA.RU“ в корпорации. — Мы обратимся в Сбербанк, чтобы получить деньги по банковским гарантиям».

Чтобы построить первые шесть домов, компания получила авансы на 301,9 млн рублей. Однако стройфирма «вырыла котлованы» и отстала от графика работ на 90 дней, что и стало причиной для расторжения договоров. В КРПК заверили, что у них есть обеспечения на авансы в размере 405 млн рублей.

До 2020 года краевые власти планируют переселить 10 тысяч березниковцев, так как под их домами проседает грунт: город расположен над шахтами. В компании ЗАО «Еврострой» запрос «URA.RU» пока не ответили.

Максим Ишматов
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