12:15 11 мая 2018 1

Петр Васильев (слева) ввел «стоп-лист» на телеканале ГТРК «Южный Урал» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Директор ГТРК «Южный Урал» Петр Васильев признался, что полтора года назад запретил своим журналистам приглашать в эфир представителя Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в Челябинске Андрея Лаврова. Как заявил телевизионщик у себя на странице в Facebook, ему не нравится, что говорит политолог, передает корреспондент «URA.RU».

Гневный пост медиаменеджера появился после публикации текста «URA.RU» под названием «Гаттаров и Бурматов захватывают областные медиа. Будут отставки». В материале говорится о создании нового областного медиахолдинга, в котором будут объединены все СМИ, учрежденные областными властями. А Андрей Лавров делится инсайдом о том, что в конце июня истекает контракт с Петром Васильевым, новый заключать с ним, скорее всего, не будут. По данным «URA.RU», если Васильев останется безработным, то его пригласят как раз в областной медиахолдинг на пост руководителя телеканалов «ОТВ» и «Восточный экспресс» вместо Светланы Яремчук, которая, в свою очередь, возглавит Союз журналистов региона.

«Живешь себе тихо-мирно, праздники отмечаешь, на дачном участке порядок наводишь, в командировки ездишь по заданию руководства…, а тебя уже „сосватали“ то ли руководить „Восточки“, то ли ОТВ… Коллеги! Без обид! Перестаньте хрень писать! А заодно задавать вопросы некоему А. Лаврову, в отношении которого полтора года назад пришлось лично дать указание НЕ приглашать на эфиры госканалов именно по этой самой причине — хрень несет несусветную! Стыдно должно быть, ей Богу!!!» — написал Петр Васильев у себя в «Фейсбуке». В комментариях он раскритиковал и кураторов медиаблока правительства области, видимо, вице-губернатора Евгения Голицына и пресс-секретаря губернатора Дмитрия Федечкина. «Есть проблемы и с информполитикой, и с облТВ, и с областным имиджем. Но этим должны специалисты заниматься! Любительщина приводит к результатам, которые мы сейчас и видим», — уверен Петр Васильев.

Андрей Лавров утверждает, что озвучил инсайдерскую информацию, а не «хрень» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Андрей Лавров подчеркнул, что исходит сугубо из рациональных соображений. «От многих журналистов, работавших и работающих под началом Васильева, слышу о крайне волюнтаристских методиках управления. Он напоминает всевластного самовлюбленного барина среди холопов. Это не слишком принято в журналистской среде, где каждый считает себя творцом и требует хотя бы минимум уважения. Отсюда снижение качества контента и исход талантливых журналистов», — говорит политолог. Эксперт полагает, что информполитика ГТРК под руководством Васильева «прямо вредит области».

«Идет постоянно раздувание скандалов и информационное выпячивание отдельных близких лично Васильеву политиков. При входе на ЧГТРК мы видим выставки политически близких ему деятелей [депутаты Госдумы Владимир Бурматов и Валерий Гартунг]. Это отрицательно сказывается и на имидже области, и на ее лоббистских возможностях. Кроме того, Васильев — человек-конфликт. Кроме пары близких политиков, которым он нужен как информационный инструмент, за годы в жизни в Челябинске он не нажил друзей. Оставлять такой важный канал, как ВГТРК, в руках человека, сеющего смуту в регионе во время подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, считаю нерациональным. Насколько знаю: такая позиция обсуждается и в Москве», — резюмировал политолог из черного списка ГТРК «Южный Урал».