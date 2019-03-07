Президент России Владимир Путин прокатился на коне вместе с сотрудницами Первого Оперативного полка полиции Главного управления МВД России по Москве. Об этом главу государства попросили женщины-полицейские.
«Мы знаем, что умеете верхом, и подготовили для вас коня. Прокатитесь с нами», — приводит слова обратившейся к Путину девушки Life. Президент, сев на гнедого коня, проехал по манежу шагом и рысью. Глава государства ездил на лошади по кличке Уандервальс породы орловский рысак, на попоне которого были изображены узоры и герб России.
«Как у нас шутят, что нужно девушке, чтобы сохранять фигуру? Три элемента: тренажер, массажер и ухажер. У вас такие классные ребята, что они запросто выполнят все эти три пункта. Второй и третий — точно», — пошутил Путин, написал в своем telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Также Путин подарил полку полиции своего коня по кличке Золотой луч, на котором ездил четыре года. Девушки же в ответ вручили российскому лидеру подкову на счастье, сообщает сайт ТВЦ,