В Прикамье каждому новорожденному будут выдавать подарок

В Пермском крае каждый родившийся малыш получит подарок в рамках акции «Подарок новорожденному», которая будет действовать до 2021 года. Акция начнет действовать в День защиты детей, с 1 июня.
«Предлагаем обеспечивать каждого ребенка набором, в составе которого детское одеяло, комплект детского постельного белья, полотенце-уголок для купания, теплые пеленки. Подарок будет упакован в коробку с символикой Пермского края, в нем также будет поздравительная открытка», — рассказал глава минсоцразвития региона Павел Фокин. Также в подарочные наборы может войдет информационная брошюра, в которой будет рассказано, где и как оформлять необходимые документы на ребенка.
Подарки получат родители всех малышей, которые родились в 2019 году, несмотря на официальный старт акции 1 июня. «Законодательное собрание сейчас рассматривает поправки в бюджет. Самый сложный вопрос — это наполнение подарка. Я попросил Министерство социального развития максимально широко это обсудить», — отметил глава Прикамья.
По данным министерства социального развития, в 2019 году ожидается появление не менее 27 тысяч новорожденных. В бюджете Прикамья на проведение акции в течение трех лет заложено 240 миллионов рублей.