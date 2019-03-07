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В Прикамье каждому новорожденному будут выдавать подарок

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
07 марта 2019 в 21:45
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Визит детского омбудсмена Анны Кузнецовой в Екатеринбург, новорожденный
Подарки новорожденным начнут выдавать в День защиты детейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае каждый родившийся малыш получит подарок в рамках акции «Подарок новорожденному», которая будет действовать до 2021 года. Акция начнет действовать в День защиты детей, с 1 июня.

«Предлагаем обеспечивать каждого ребенка набором, в составе которого детское одеяло, комплект детского постельного белья, полотенце-уголок для купания, теплые пеленки. Подарок будет упакован в коробку с символикой Пермского края, в нем также будет поздравительная открытка», — рассказал глава минсоцразвития региона Павел Фокин. Также в подарочные наборы может войдет информационная брошюра, в которой будет рассказано, где и как оформлять необходимые документы на ребенка.

Подарки получат родители всех малышей, которые родились в 2019 году, несмотря на официальный старт акции 1 июня. «Законодательное собрание сейчас рассматривает поправки в бюджет. Самый сложный вопрос — это наполнение подарка. Я попросил Министерство социального развития максимально широко это обсудить», — отметил глава Прикамья.

По данным министерства социального развития, в 2019 году ожидается появление не менее 27 тысяч новорожденных. В бюджете Прикамья на проведение акции в течение трех лет заложено 240 миллионов рублей.

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