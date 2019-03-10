Пермский бизнесмен довел до бедственного положения ферму, где не доедают и умирают коровы

Пермский бизнесмен Николай Золотарев довел до бедственного положения и бросил сельскохозяйственный кооператив «Северный» в Соликамске, где не доедают и умирают коровы. Об этом сообщила «URA.RU» представитель пермского Минсельхоза Маргарита Рощупкина.
Ранее пермские СМИ писало о массовой гибели коров в сельскохозяйственном кооперативе «Северный». Речь шла о ежедневной гибели 5-10 голов скота. Уточняется, что на данный момент на ферме содержится порядка 800 голов рогатого скота.
«До бедственного положения ферму довел прежний собственник Николай Золотарев, который покинул свой пост в феврале 2018 года. Он оставил долг за за сельхозпредприятием в размере 15 млн рублей. В основном, это долг по налогам и зарплате. Сейчас Золотарев работает зоотехником на ферме „Черноусова“ в Пермской крае. Сельхозпредприятие занимается разведением овец, коз и свиней», — сообщила Рощупкина.
По ее словам, специалисты выезжали с проверкой в «Северный». Там они обнаружили трупы нескольких коров. Информация о массовом падеже животных не подтвердилась. По словам Рощупкиной, гибель скота не связана с голодом и инфекциями. «Это в рамках естественного отбора», — уточнила собеседница агентства.
Она пояснила, что трупы коров сотрудники фермы должны были утилизировать сразу после смерти животных. Однако этого не произошло. По словам Рощупкиной, сотрудники регионального ветнадзора обеспокоены ситуацией на ферме. «Взяты пробы крови у животных для исследования в лаборатории», — уточнила собеседница агентства.
Рощупкина уточнила, что министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края поможет сельскохозяйственному кооперативу «Северный» в Соликамске. «За ветеринарное состояние животных отвечает Ветинспекция, а мы планируем провести рабочую встречу с кооперативом, чтобы решить, как ему можно помочь», — добавила Рощупкина.