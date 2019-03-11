Суд продлил банкротство бывшего совладельца «Хромой лошади»

Трагедия произошла 5 декабря 2009 года Фото: «Википедия»

Арбитражный суд Прикамья продлил процедуру банкротства имущества экс-совладельца ночного клуба «Хромая лошадь» Александра Титлянова. На рассмотрение ситуации суд выделил еще три месяца.

В понедельник, 11 марта, финансовый управляющий имуществом Титлянова представил арбитражу отчет и ходатайство о продлении процедуры реализации его активов. По словам представителя бизнесмена, отсрочка необходима для реализации имущества Титлянова и проведения расчетов с его кредиторами, сообщает РАПСИ. В 2017 году решением краевого суда Прикамья Титлянов был признан банкротом. Среди организаций, которые требуют от бизнесмена вернуть свои средства — Сбербанк (8,3 млн рублей).

Пожар, произошедший 5 декабря 2009 года в «Хромой лошади», стал крупнейшим по числу жертв в России. В результате ЧП погибли 156 человек. В 2013 году экс-владелец клуба Анатолий Зак был приговорен к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы, но позже вышел по УДО. По одной из версий, в конце 2018 года Зак уехал в Лондон — в рамках разбирательств по другим делам служба судебных приставов найти бизнесмена не может.