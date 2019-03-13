Лолита Милявская сообщила в Instagram о смерти бывшего мужа

Лолита Милявская рассказала о произошедшем в Instagram Фото: Личная страница Лолиты Милявской в Instagram © URA.RU

Певица Лолита Милявская сообщила о смерти бывшего гражданского мужа, бизнесмена Арнольда Спиваковского. Посвященный ему пост артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

В сообщении исполнительница отметила, что Спиваковский сыграл «главную роль» в ее жизни. «Бесполезны слова утешения, произнесенные любыми людьми. Люблю всех, кого ты любил на этой Земле. Обещаю не оставлять», — написала Милявская, прикрепив к посту фотографию бизнесмена.

Как сообщает Nation News, Спиваковский занимался гостиничным бизнесом. В 2000-х был первым заместителем гендиректора отеля «Пекин», а также руководителем гостиниц «Космос» и «Интурист». В отношениях с Милявской состоял в конце 90-х.