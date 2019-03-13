Уральские ВИЧ-диссиденты скрывают от врачей двухлетнюю дочь

В Челябинской области ВИЧ-инфицированная семейная пара уже второй год не дает обследовать на вирус свою дочь. Родившуюся в 2017 году девочку заставляют показать специалистам через суд.
«По информации городской больницы №1 Еманжелинска, с рождения и до настоящего времени, несмотря на необходимость обследования с целью установления иммунного статуса ребенка, имевшего перинатальный контакт по ВИЧ-инфекции, он не был обследован из-за отказа родителей», — сообщили «URA.RU» в региональной прокуратуре.
В Еманжелинской городской прокуратуре сочли происходящее ненадлежащим осуществлением родительских обязанностей. В суд направлен иск с требованием обязать ВИЧ-«отказников» провести медицинское обследование девочки.
Как ранее писало «URA.RU», по итогам 2018 года Челябинская область занимает девятое место по смертности от последствий ВИЧ-инфекции. Свердловская область находится в этом рейтинге на третьей строчке, а Пермский край и Тюменская область — на пятом и шестом местах соответственно.