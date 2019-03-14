13 марта 2019

Суд откладывается: у криминального авторитета Овчины случился микроинсульт

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
14 марта 2019 в 14:47
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IX Всероссийский съезд судей Уральского федерального округа и Вячеслав Лебедев. Екатеринбург, коридор, областной суд, ожидание, судебный пристав
Следующее заседание по делу Овчины запланировано на апрельФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Противостояние воров в законе

Суд по делу криминального авторитета Андрея Овчинникова по кличке Овчина в Екатеринбурге перенесен из-за плохого самочувствия подсудимого. Следующее заседание запланировано на 15 апреля.

У Овчинникова диагностированы микроинсульт, обострение диабета и тромбофлебит, рассказали «URA.RU» в суде. Таким образом, суд над криминальным авторитетом в очередной раз отложен.

Овчина и его подельники Алексей Дубовой и Владимир Лысенко обвиняются по статье «организация похищения человека, совершенного группой лиц по предварительному сговору».

Труп Плетухова так и не нашли
ФОТО: «URA.RU»

По версии следствия, Овчина организовал похищение ранее судимого 58-летнего Андрея Плетухова по кличке Жид. Плетухов являлся совладельцем автостоянки в Екатеринбурге, у дома на улице Гражданской, 7. Именно со стоянки он был похищен 19 октября 2018 года. Его усадили в серебристую «девятку» и увезли в неизвестном направлении. С тех пор Плетухова никто не видел, тело его так и не нашли. По одной версии, он был убит, по другой, в машине у похищенного произошел сердечный приступ и он умер естественной смертью. К Плетухову предъявлял претензии наследник умершего совладельца автостоянки. Он требовал свою долю, в то время как Плетухов получал все доходы с нее как единоличный хозяин.

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