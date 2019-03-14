Суд откладывается: у криминального авторитета Овчины случился микроинсульт

Суд по делу криминального авторитета Андрея Овчинникова по кличке Овчина в Екатеринбурге перенесен из-за плохого самочувствия подсудимого. Следующее заседание запланировано на 15 апреля.
У Овчинникова диагностированы микроинсульт, обострение диабета и тромбофлебит, рассказали «URA.RU» в суде. Таким образом, суд над криминальным авторитетом в очередной раз отложен.
Овчина и его подельники Алексей Дубовой и Владимир Лысенко обвиняются по статье «организация похищения человека, совершенного группой лиц по предварительному сговору».
По версии следствия, Овчина организовал похищение ранее судимого 58-летнего Андрея Плетухова по кличке Жид. Плетухов являлся совладельцем автостоянки в Екатеринбурге, у дома на улице Гражданской, 7. Именно со стоянки он был похищен 19 октября 2018 года. Его усадили в серебристую «девятку» и увезли в неизвестном направлении. С тех пор Плетухова никто не видел, тело его так и не нашли. По одной версии, он был убит, по другой, в машине у похищенного произошел сердечный приступ и он умер естественной смертью. К Плетухову предъявлял претензии наследник умершего совладельца автостоянки. Он требовал свою долю, в то время как Плетухов получал все доходы с нее как единоличный хозяин.