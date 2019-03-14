Назван способ значительно увеличить размер пенсии

Страховую часть пенсий можно удвоить Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Добровольный отказ от пенсии от года до десяти лет даст возможность увеличить размер выплат в последующие годы. Фиксированная часть может увеличиться в полтора раза, страховая — максимум в два. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

«Если гражданин обратится за назначением пенсии через пять лет после достижения пенсионного возраста, то фиксированная выплата — 5334 рублей — будет увеличена на коэффициент 1,36, а страховая пенсия — на 1,45», — пишет News.ru. Минимальный коэффициент страховой части может вырасти на 1,056, фиксированной — на 1,036. В то же время максимально страховая часть выплат может увеличиться на множитель 2,11, а фиксированная — на 1,53.

Писать заявление для отказа от пенсии специально не нужно, уточняет издание. Выплаты проиндексируют автоматически с учетом времени от наступления права на страховую пенсию до обращения в ПФР. Однако, тот человек, который уже получает деньги, но хочет приостановить выплаты на определенный срок, должен обратиться с заявлением в Фонд.

Отказываются от пенсий работающие россияне со стабильным доходом, отметил доктор экономических наук Андрей Гудков. «На самом деле количество отказавшихся — это крохотное число от общего. Потому что работающих пенсионеров около девяти млн, всего пенсионеров 42 млн, отказников — 20 тысяч», — пояснил он.

Ранее «URA.RU» сообщило, что ПФР может законно отказать гражданам РФ в назначении страховой пенсии. Чтобы получить выплаты, пожилым россиянам придется выполнить ряд условий.