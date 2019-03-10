Названы три причины, по которым россиянам могут отказать в пенсии

Будущим пенсионерам необходимо следить за стажем и страховыми взносами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Пенсионный фонд России (ПФР) может законно отказать гражданам РФ в назначении страховой пенсии. Чтобы получить выплаты, пожилым россиянам придется выполнить ряд условий.

Для назначения страховой пенсии по старости гражданин должен накопить определенный трудовой стаж. Минимальное количество — 15 лет, однако сейчас длится переходный период. В 2019 году следует накопить 10 лет, в 2020 — 11 лет, в 2021 — 12 лет, к 2025 году и позднее — 15 лет. Так, россиянин может лишиться пенсии из-за работодателя, который не отчислял за него страховые взносы в течение минимального срока трудового стажа, сообщает портал «Юридические тонкости» на платформе «Яндекс.Дзен».

Кроме того, ПФР может отказать в назначении выплат по старости из-за отсутствия необходимого количества пенсионных баллов. Согласно закону, россияне должны набрать к выходу на заслуженный отдых не менее 30 баллов. В переходный период их минимальное количество снижено, но ежегодно растет: в 2019 году — 16,2 баллов, 2020 году — 18,6 баллов, к 2025 году и позднее — 30 баллов.

Помимо прочего, Пенсионный фонд может отказать в досрочной пенсии по старости гражданам, которые работали в местностях, приравненных к Крайнему Северу. Причиной могут послужить дни отпуска за свой счет. Это время не засчитывается ни в общий, ни в льготный стаж. В результате граждане могут рассчитывать только на социальную пенсию по старости.