Тюменские власти требуют от бизнесмена полмиллиона за землю, которую он не арендовывал

Суд встал на сторону властей Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Более 535 тысяч рублей требует департамент имущественных отношений Тюменской области с ООО «Промышленно-коммерческая фирма «Агат». По версии властей, предприниматель задолжал им деньги за использование земельного участка. Однако руководитель компании Денис Хамитов уверяет «URA.RU», что он не арендовывал землю.

Бизнесмен рассказал агентству, что около трех лет назад представитель его компании подала заявку на предоставление участка земли под строительство станции технического обслуживания автомобилей. Никакого ответа, по словам Хамитова, он не получил. Однако спустя три года департамент подал на его предприятие в суд. «Почему же все это время молчали?» — недоумевает он.

Хамитов утверждает, что не заключал договора аренды. Позиция властей строится на том, что они выдали землю по распоряжению. «При этом, мы не обговаривали стоимости аренды. Могли бы и миллиард в иске написать», — возмущается предприниматель. При этом участок площадью 2 га у деревни Казарово под Тюменью выдан якобы под обустройство спортплощадки, хотя в заявке Хамитова речи о ней не шло. «И таких несостыковок масса», — утверждает бизнесмен.

Арбитражный суд Тюменской области встал на сторону властей. Юристы компании «Агат» несколько раз обжаловали решение суда, но пока безрезультатно. Дело тянется уже больше семи месяцев.

Получить оперативный комментарий от департамента имущественных отношений не удалось. Агентство направило в ведомство запрос.