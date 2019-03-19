Силовики нагрянули на стройку инновационного дома в Екатеринбурге. ФОТО

В Екатеринбурге 19 марта отряд силовиков нагрянул на строительную площадку на Белинского, 163А. По данному адресу строится жилой комплекс iTower.
О визите правоохранительных органов на стройку сообщили очевидцы в соцсетях и сфотографировали происходящее. В комментариях пользователи шутят, что строительством «инновационного» дома занимаются нелегальные мигранты: «Домой, пора домой, как в песне „Сектора Газа“».
В пресс-службе строительного проекта «URA.RU» ответили, что на объекте прошла плановая проверка сотрудников: «Людей погрузили в автомобиль, сейчас уже отпускают. Все хорошо, никаких нарушений не нашли».
Проект комплекса iTower был представлен в 2017 году, в него входят два 32-этажных дома и шестиэтажный паркинг. Согласно сайту ЖК, стройка завершена на 23%. iTower позиционируется, как инновационный комплекс, например, вход в квартиры будет возможен по отпечатку пальца. Девелопером выступает группа компаний «Атлас Девелопмент», а застройщиком — ООО «ОргТехПром».