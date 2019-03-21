Лужков призвал потребовать от Украины российские деньги, отданные «по ельцинской пьяни»

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
21 марта 2019 в 10:16
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Открытая лицензия от 25.08.2015. Юрий Лужков, лужков юрий
Лужков подчеркнул, что Россия ничего не должна УкраинеФото: Intes, commons.wikimedia.org

Экс-глава Москвы Юрий Лужков объяснил «ельцинской пьянью» плату, которую Россия передавала Украине за содержание кораблей ВМФ в Севастополе. По заявлению бывшего градоначальника, Москва ежегодно отдавала Киеву 100 млн долларов. И сейчас Россия должна потребовать вернуть эти деньги, на которые Украина не имела права.

«Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно 100 млн долларов отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота, — приводит слова Лужкова телеканал „Царьград“. — Страна необоснованно требовала оплаты».

Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил потребовать от Украины денег, которые были потеряны Крымом во время нахождения в составе Украины. Позже крымские власти подсчитали, что после распада СССР и до 2014 года, когда полуостров вновь вошел в состав России, Крым потерял сотни миллиардов рублей.

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