Экс-глава Москвы Юрий Лужков объяснил «ельцинской пьянью» плату, которую Россия передавала Украине за содержание кораблей ВМФ в Севастополе. По заявлению бывшего градоначальника, Москва ежегодно отдавала Киеву 100 млн долларов. И сейчас Россия должна потребовать вернуть эти деньги, на которые Украина не имела права.
«Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно 100 млн долларов отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота, — приводит слова Лужкова телеканал „Царьград“. — Страна необоснованно требовала оплаты».
Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил потребовать от Украины денег, которые были потеряны Крымом во время нахождения в составе Украины. Позже крымские власти подсчитали, что после распада СССР и до 2014 года, когда полуостров вновь вошел в состав России, Крым потерял сотни миллиардов рублей.