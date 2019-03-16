Власти Крыма назвали сумму ущерба от пребывания в составе Украины

Полуостров потерял сотни миллиардов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Крымские власти подсчитали, сколько денег полуостров потерял за время нахождения в составе Украины. По приблизительным оценкам, ущерб может составлять сотни миллиардов рублей.

«Речь идет не о миллиардах, а, наверное, о сотнях миллиардах, а возможно, о триллионах рублей как минимум», — рассказал РИА «Новости» вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. Он объяснил, что власти Украины специально привели в упадок все крупные промышленные предприятия, находящиеся на полуострове. «К примеру, возьмем разрушенную действиями киевских властей систему Северо-Крымского канала», — объяснил Фикс. «Предприятия намеренно обанкротили и разграбили, таких примеров множество», — добавил крымский политик.

Фикс также выразил надежду на то, что европейские политики встанут на сторону крымчан, если узнают, сколько денег полуостров потерял из-за Киева. «Украинские и западные деятели, которые сегодня что-то требуют и хотят от Крыма, наконец-то поубавят свой пыл», — заявил Фикс.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил властям Крыма обязать Украину компенсировать полуострову потери от нахождения в ее составе. Кроме экономического ущерба, были нарушены права граждан Крыма на язык и образование.