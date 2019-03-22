Для строителей крупнейшего района ХМАО нашли 300 миллионов рублей

Непригодное жилье в Нижневартовском районе собираются снести в ближайшие пять лет Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Нижневартовскому району выделили дополнительно почти 300 млн рублей на программу переселения жителей из непригодного жилья — это позволит выкупить больше половины квартир в новостройках 2019 года. Об этом «URA.RU» сообщили в администрации района.

В мэрии отметили, что изначально на 2019 год сам муниципалитет выделил почти 10 млн, также были предусмотрены порядка 80 млн из региональной казны. Однако затем власти района выделили дополнительные деньги, что позволило претендовать на увеличение окружных субсидий. По данным муниципальных чиновников, на решение повлияло в том числе то, что район всегда выполнял свои обязательства перед инвесторами и округом, а также полностью осваивал выделяемые средства. Общий объем финансирования программы в итоге вырос до 424 млн рублей.

«За последние пять лет в три раза сократили жилой фонд, который был признан непригодным, но это ни в коем случае не позволяет говорить то, что мы достигли высоких результатов. 311 семей мы должны переселить в ближайшее время в новое, современное жилье или предложить иные способы решения жилищных вопросов», — отметил глава Нижневартовского района Борис Саломатин.

Благодаря дополнительным деньгам район сможет построить порядка 8 тыс. квадратных метров жилья. Это больше половины от общих планов застройщиков на 2019 год (13,8 тыс. квадратных метров).Ранее «URA.RU» сообщало, что Нижневартовский район одним из первых в автономном округе решил балочную проблему и уже переселил всех жителей аварийного и непригодного жилья в нескольких поселениях. По расчетам чиновников, полностью весь такой жилфонд будет ликвидирован к 2024 году.