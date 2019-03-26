После гибели женщины уральских врачей обвинили в неумении ставить простейшие диагнозы

Женщина умерла в реанимации вскоре после операции Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В больнице города Первоуральска умерла 29-летняя женщина, которой врачи поставили неверный диагноз. Екатерина Подволошина поступила в больницу с острой болью в животе, но врачи за неделю не смогли распознать воспаление аппендикса, сообщает портал 66.ru.

Как рассказал изданию муж Екатерины Александр Филиппов, женщину с острой болью в животе и рвотой на «скорой помощи» отвезли в больницу. Врач неотложки поставил предварительный диагноз — воспаление аппендикса. Однако в больнице его решение проигнорировали и предположили, что у Екатерины воспаление матки.

С каждым днем женщине становилось все хуже. По телефону она писала, что боится врачей, которые к ней даже не походят, и что они в конце концов ее зарежут. Через неделю, среди ночи, Екатерину взяли в операционную, а вскоре она умерла.

Патологоанатомы пришли к выводу, что причиной смерти стал острый аппендицит с генерализованным перитонитом. Эксперты назвали даже временной период между началом патологического процесса и смертью — семь суток. Это как раз то время, которое женщина провела в больнице, где ей не был поставлен правильный диагноз. Медики свою вину отрицают и просят не делать поспешных выводов до получения окончательных результатов вскрытия.