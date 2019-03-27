Пользователи соцсетей обсуждают, как премьер-министр РФ Дмитрий Медведев удалил из друзей во «ВКонтакте» экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова, которого обвиняют в мошенничестве. Такие слухи появились в Twitter.
Историю на своей странице опубликовал пользователь Иван Сафронов. Он показал скриншот из соцсети, на котором изображены друзья Медведева. Абызова среди них нет. «Дмитрий Медведев почему-то удалил Михаила Абызова из друзей во „ВКонтакте“», — подписал фото Сафронов, добавив грустный смайл.
В комментариях пользователи высмеяли премьера за то, что тот бросил товарища. «Стоить попасть в беду — и друзья отворачиваются», — написал Максим Соколов. «Нужно добавить интриги и написать, что не удалил, а добавил в „скрытые“», — отметил пользователь Плавающий ориентир. «На скрине это списочек на выбывание, да?» — поинтересовался Bear.
При этом доподлинно установить, был ли Абызов в друзьях у Медведева, почти невозможно. Соцсеть «ВКонтакте» работает так, что, когда один пользователь удаляет из друзей другого, тот удаленный человек становится подписчиком первого. Такая же ситуация и со страницей, предположительно, принадлежавшей Абызову. Он подписан на Медведева. Это может быть в том случае, если арестованный министр был у премьера в друзьях, но последний решил его удалить из списка.
Михаила Абызова подозревают в афере на четыре миллиарда рублей. Экс-министру предъявлены обвинения в мошенничестве и создании преступного сообщества. Чтобы «выманить» Абызова из-за границы, сотрудники ФСБ придумали хитрую уловку и даже подключили высокопоставленных друзей бывшего политика.
Дмитрий Медведев почему-то удалил Михаила Абызова из друзей «Вконтакте» ( pic.twitter.com/GXuYKJaYYu— ???????????????? ???????????????????????????????? (@isafronov) 26 марта 2019 г.