Премьер-министр якобы избавился от контактов с арестованным экс-министром Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экс-министра Абызова обвиняют в афере на четыре млрд рублей

Пользователи соцсетей обсуждают, как премьер-министр РФ Дмитрий Медведев удалил из друзей во «ВКонтакте» экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова, которого обвиняют в мошенничестве. Такие слухи появились в Twitter.

Историю на своей странице опубликовал пользователь Иван Сафронов. Он показал скриншот из соцсети, на котором изображены друзья Медведева. Абызова среди них нет. «Дмитрий Медведев почему-то удалил Михаила Абызова из друзей во „ВКонтакте“», — подписал фото Сафронов, добавив грустный смайл.

В «Интересных страницах» у Абызова есть Медведев Скриншот страницы «Михаил Абызов» во «ВКонтакте»

В комментариях пользователи высмеяли премьера за то, что тот бросил товарища. «Стоить попасть в беду — и друзья отворачиваются», — написал Максим Соколов. «Нужно добавить интриги и написать, что не удалил, а добавил в „скрытые“», — отметил пользователь Плавающий ориентир. «На скрине это списочек на выбывание, да?» — поинтересовался Bear.

При этом доподлинно установить, был ли Абызов в друзьях у Медведева, почти невозможно. Соцсеть «ВКонтакте» работает так, что, когда один пользователь удаляет из друзей другого, тот удаленный человек становится подписчиком первого. Такая же ситуация и со страницей, предположительно, принадлежавшей Абызову. Он подписан на Медведева. Это может быть в том случае, если арестованный министр был у премьера в друзьях, но последний решил его удалить из списка.

Михаила Абызова подозревают в афере на четыре миллиарда рублей. Экс-министру предъявлены обвинения в мошенничестве и создании преступного сообщества. Чтобы «выманить» Абызова из-за границы, сотрудники ФСБ придумали хитрую уловку и даже подключили высокопоставленных друзей бывшего политика.