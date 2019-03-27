Бывший украинский военный передал Донецку тысячи секретных документов Украины

Экс-военнослужащий армии Украины Юрий Аушев передал спецслужбам Донецкой Народной Республики (ДНР) секретные документы украинских военных сил. Об этом сообщил пресс-офицер министерства госбезопасности ДНР Михаил Попов.
«Им [Юрием Аушевым] были переданы тысячи секретных документов. Нами уже сотни таких документов изучены, они являются подлинными, остальные изучаются», — цитирует РИА «Новости» Михаила Попова. Как уточняет портал «Утро.ру», Аушев вернулся в Донецк после окончания его военного контракта и сразу же обратился в министерство государственной безопасности.
Ранее бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что к катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе причастна украинская сторона, напоминает агентство Nation News. Самолет упал в 2014 году в районе военного конфликта между ДНР и Украиной Все стороны конфликта на Украине отрицают причастность к катастрофе, и ряд стран обвиняет в произошедшем Россию. Также Прозоров признался, что с того же года передавал российским спецслужбам информацию о деятельности СБУ.