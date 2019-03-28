27 марта 2019

Тереза Мэй объявила о готовности уйти в отставку

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
28 марта 2019 в 00:25
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Тереза Мэй, мэй тереза
Тереза Мэй готова досрочно покинуть пост премьер-министраФото: wikipedia.org

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что подаст в отставку после того, как страна выйдет из Евросоюза.

Глава правительства, как пишет ТАСС, призвала поддержать сделку по Brexit, чтобы «выполнить долг» и «претворить в жизнь решение британского народа» о выходе их Евросоюза. Как только это произойдет, Мэй готова оставить пост премьер-министра.

Ранее, как напоминает RT, британская газета The Sunday Times сообщила, что члены кабинета правительства намерены добиться отставки Мэй и назначить временного лидера, который и осуществит Brexit.

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