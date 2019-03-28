Тереза Мэй объявила о готовности уйти в отставку

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что подаст в отставку после того, как страна выйдет из Евросоюза.
Глава правительства, как пишет ТАСС, призвала поддержать сделку по Brexit, чтобы «выполнить долг» и «претворить в жизнь решение британского народа» о выходе их Евросоюза. Как только это произойдет, Мэй готова оставить пост премьер-министра.
Ранее, как напоминает RT, британская газета The Sunday Times сообщила, что члены кабинета правительства намерены добиться отставки Мэй и назначить временного лидера, который и осуществит Brexit.