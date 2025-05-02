Юрист Хаминский: Ротару придется заплатить за продажу квартиры в Москве

Народная артистка России София Ротару продала трехкомнатную квартиру в Москве за 65 миллионов рублей. Сделать ей это удалось лишь после того, как певица переписала жилье на своего сына Руслана Евдокимова. Однако теперь Ротару придется заплатить крупный налог. Об этом рассказал налоговый юрист Александр Хаминский.
«[Поскольку] продавцом выступил Руслан, в этом случае ситуация сложится иначе. Он может применить налоговый вычет в размере 1 млн рублей, а затем придется применить ставку 13% для дохода до 2,4 млн рублей и 15% — к доходу выше 2,4 млн рублей. В итоге сумма платежа составит 9,552 миллиона рублей», — сказал Хаминский в беседе с Life.ru.
Юрист отметил, что такой ситуации бы не случилось, если бы собственность осталась записана на Ротару. Хаминский также предположил, что семья певицы могла прибегнуть к определенной уловке. По его словам, не исключено, что имела место фиктивная сделка: Ротару формально продала квартиру своему сыну за 65 миллионов рублей, после чего тот перепродал недвижимость настоящему покупателю по той же цене. В случае подтверждения такой схемы законность сделки будет предметом проверки со стороны правоохранительных и налоговых органов.
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