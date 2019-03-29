Юлию Гусману сделали операцию на сердце

Медики провели чистку сосудов сердца Гусмана Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Режиссер и телеведущий Юлий Гусман перенес операцию на сердце. Постоянному участнику судейской коллегии КВН провели чистку сосудов, сообщает telegram-канал Mash.

«Слава богу, с 75-летним режиссером и судьей всея КВН все хорошо. Серьезной угрозы здоровью не было», — говорится в сообщении. Отмечается, что после хирургического вмешательства Гусман прошел реабилитацию, после которой медики выписали его.

В середине марта между членами жюри КВН Леонидом Ярмольником и Юлием Гусманом разразился спор о качестве юмора современных команд, напоминает «Национальная служба новостей». После 20 лет сотрудничества с «Клубом веселых и находчивых» Ярмольник отказался судить игры, упрекнув участников в низком качестве юмора. Гусман встало на защиту игры. «Мне кажется, он преувеличивает», — заявил режиссер.