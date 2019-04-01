Евгений Куйвашев творчески взглянул на свой график Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев творчески пересмотрел всю свою рабочую неделю. Она, как следует из графика главы региона (имеется в распоряжении агентства), начнется с заседания регионального правительства, которые обычно проходят в четверг (последний раз в понедельник эти заседания проводились еще во времена губернаторства Эдуарда Росселя). При этом все министры соберутся не в «Белом доме».

Культурой будет насыщен и вторник, 2 апреля: Евгений Куйвашев проведет собрание глав муниципалитетов, которое закончится нестандартным образом. Мероприятие двухдневное и до сих пор завершалось спортивной активностью — мэры, чаще всего, играли в волейбол. В этот раз, по данным инсайдеров, главам предстоит командообразующий тренинг, который включает в себя даже уроки живописи. Вести его, как ожидается, будет московский тренер Владимир Соловьев из компании EVERYCO, плотно работавший с предыдущим руководством Росатома. «Будем рисовать пятилетку развития», — шутят чиновники уже сегодня.

Во вторник же свердловский губернатор запустит в Екатеринбурге Всероссийский театральный марафон — в Год театра в России в нем участвуют все 85 регионов. Изначально предполагалось, что столицу Урала посетит председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин, но в итоге, компанию главе региона составит ректор Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе.

С середины недели, 3 апреля, Евгений Куйвашев — в Москве. Здесь он примет участие в оргкомитете по подготовке глобального форума GMIS-2019, который, как ожидается, летом соберет в Екатеринбурге глав 20 государств. Четверг, 4 апреля, у губернатора пройдет в мероприятиях Юбилейной Ассамблеи Международного Демидовского фонда. Мероприятия на пятницу в графике губернатора пока не определены.