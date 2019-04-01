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«URA.RU» сделало подарок челябинским читателям. Теперь общаться можно с помощью Текслера. ФОТО

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
01 апреля 2019 в 14:18
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Поездка Текслера Алексея по городу. Челябинск, текслер алексей
В Telegram появились стикеры с челябинским губернатором Алексеем Текслером (в центре)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Новая власть в Челябинской области

Редакция «URA.RU» сделала небольшой подарок нашим читателям. В популярном среди российских элит мессенджере Telegram мы выпустили стикеры с изображением врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера, с помощью которых можно общаться.

Новости о бывшем первом замминистра энергетики РФ Алексее Текслере вызывают повышенный интерес у наших читателей после назначения на Урал. Telegram-каналы — один из самых популярных мессенджеров. Стикеры с изображением Алексея Текслера помогут обсуждать новости «URA.RU» с помощью эмоций, которые мы наблюдали у врио губернатора за неполные две недели после его переезда в Челябинск.

Пока сделано 10 стикеров. Со временем коллекция будет пополняться. Добавить стикеры в свой мессенджер можно по ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

Фото: URA.RU
Фото: URA.RU
Фото: URA.RU
Фото: URA.RU
Фото: URA.RU

Алексей Текслер назначен врио губернатора 19 марта после отставки Бориса Дубровского, вызванной претензиями силовиков и низким рейтингом. Выборы главы области намечены на 8 сентября. Одновременно пройдут выборы в райсоветы Челябинска.

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