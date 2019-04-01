Редакция «URA.RU» сделала небольшой подарок нашим читателям. В популярном среди российских элит мессенджере Telegram мы выпустили стикеры с изображением врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера, с помощью которых можно общаться.
Новости о бывшем первом замминистра энергетики РФ Алексее Текслере вызывают повышенный интерес у наших читателей после назначения на Урал. Telegram-каналы — один из самых популярных мессенджеров. Стикеры с изображением Алексея Текслера помогут обсуждать новости «URA.RU» с помощью эмоций, которые мы наблюдали у врио губернатора за неполные две недели после его переезда в Челябинск.
Пока сделано 10 стикеров. Со временем коллекция будет пополняться. Добавить стикеры в свой мессенджер можно по ЭТОЙ ССЫЛКЕ.
Алексей Текслер назначен врио губернатора 19 марта после отставки Бориса Дубровского, вызванной претензиями силовиков и низким рейтингом. Выборы главы области намечены на 8 сентября. Одновременно пройдут выборы в райсоветы Челябинска.